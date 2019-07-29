الحرب الاعلامية القطرية الاصلاحية على الجنوب خدمة مجانية للحوثي

تشن وسائل اعلام قطر والاصلاح هجوماً إعلامياً لاذعاً على أبناء الجنوب بهدف زعزعة الأوضاع في المحافظات اليمنية الجنوبية.

وعبر قناة الجزيرة ووسائل أخرى وعبر عدد من قنوات الاصلاح وناشطيه يتعرض الجنوب لحملة اعلامية مسعورة تصب في خدمة مليشيا الحوثي مجاناً وتخدم المشروع الايراني الذي يستهدف المنطقة العربية بما فيها قطر والاصلاح.

ويقول الناشط في المجلس الانتقالي الجنوبي فواز العقيلي في تصريحات خاصة لـ "اليمن العربي" وسائل اعلام الاصلاح وقطر تكيل بمكيالين في تغطية الاحداث في الجنوب والمحافظات الشمالية.

وأكد العقيلي ان وسائل اعلام الاصلاح وناشطيه يسمون المواجهات بين القبائل والحملات العسكرية في محافظة مأر حملات أمنية، فيما يسمونها في الجنوب بتدخل اماراتي وحملات قمعية.

وأوضح ان اعلام الاصلاح وناشطيه شنوا هجوم لاذع على الحملة الامنية التي نفذتها قوات النخبة الشبوانية لتأمين مديرية مرخة غرب محافظة شبوة.

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وأشار إلى ان تلك الحملة التي تؤيد المسلحين الخارجين عن القانون وتهاجم قوات النخبة وتتهمها بالعمالة للامارات تطابقت كلياً على الحملة الاعلامية الحوثية وتطابق الخطاب الاعلامي الحوثي والاصلاحي فكلاهما وقفا مع المتمردين وهاجما النخبة الشبوانية ويصفانها بالعمالة لدولة الامارات.

وأضاف العقيلي ان أي هجوم اعلامي يهاجم الامارات التي وقفت مع الشعب اليمني وشاركت في تحرير المحافظات الجنوبية وعدد من المحافظات الشمالية، يصب في مصلحة الحوثي وإيران.

كما يرى ان أي هجوم اعلامي على قوات النخبة والمجلس الانتقالي يصب في خدمة مليشيا الحوثي التي تسعى إلى العودة إلى احتلال الجنوب، كونه يهدف إلى زعزعة الامن والاستقرار في الجنوب.

واستغرب العقيلي لماذا لا يسلط الاصلاح وسائل اعلامه على مليشيا الحوثي والمحافظات الشمالية ليتمكن من دحرها واستعادتها ان كان جاداً وشريكاً في التحرير وليس جزءاً من تدمير الوطن واحتلال الجنوب.