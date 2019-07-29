ميسي يتعرض لمحاولة اعتداء في جزيرة إسبانية

الخليج 365 :

تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، لهجوم من أحد الأشخاصخلال تواجده في جزيرة إيبيزا الإسبانية دون سابق إنذار.

وحاول ذلك الشاب الاقتراب من اللاعب الدولي الأرجنتيني من أجل الاشتباك معه، لكن رجال الحرس الخاص بميسي منعوا الرجل من الوصول إليه واصطحبوه بعيدًا عن الحشد الموجود بالمكان، وفقا لموقع “يوروسبورت” الرياضي.

Advertisements

وبعد انتهاء تلك المشكلة ذهب ميسي مع زملائه وزوجاتهم لمشاركة إحدى الفتيات احتفالها بعيد ميلادها

ويقضى ميسي إجازة مع عدد من زملائه فى جزيرة إيبيزا، وذلك فبل أن ينضم إلى تدريبات برشلونة، بداية من يوم الأربعاء المقبل، بعد تأخر عودته لمعسكر الفريق، بسبب مشاركته مع منتخب الأرجنتين، فى بطولة كوبا أميركا، واحتل فيها منتخب التانعو المركز الثالث.

وسيفتتح برشلونة مواجهاته فى الموسم الجديد بلقاء قوي أمام مضيفه أتلتيك بلباو، على ملعب “سان ماميس”، معقل الفريق الباسكي، وذلك في 17 أغسطس المقبل.