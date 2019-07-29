لجنة التحقيق تحتاج الى تحقيق

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365 :

اعلنت النيابة العامة علي الملأ تقريرها عن فض اعتصام القيادة الدامى في خواتيم شهر رمضان المبارك والذي اختلفت الروايات حول عدد ضحاياه وان اتفقت انهم كانوا كثيرين ، وان التعامل معهم تم بوحشية مفرطة وقسوة بالغة . جاء اعلان النيابة العامة لتقريرها على لسان السيد رئيس لجنة التحقيق فتح الرحمن سعيد في المؤتمر الصحفى الذي دعت له اللجنة ، وجاء التقرير مخيبا لآمال الجماهير المتعطشة لمعرفة الحقيقة وادانة السلوك البربرى الهمجى في فض الاعتصام وقتل الثوار علي مشارف العيد .

استهجن الكثيرون قرار لجنة التحقيق وراوا فيه نوعا من إخفاء الحقيقة والالتفاف عليها وتضييعا لدماء الضحايا الابرياء لذا خرجت بعض التظاهرات بصورة عفوية ومن غير تنظيم وتخطيط مسبق بمجرد انتهاء المؤتمر الصحفي للجنة التحقيق وبالذات في امدرمان وهتفوا ضد المجلس العسكرى الانتقالي – الذى لايمكن القول بتبرئته مما حدث في ذلك اليوم الصعب القاسى – كما هتفوا ضد لجنة التحقيق ورئيسها الذى عبر كثير من النشطاء عن عدم ثقتهم فيه واعتبره البعض كوزا لاينتظر منه قول الحق ولا الانصاف.

معلقون توقفوا عند نقطة هامة وهى مااعتبروه استعجالا من لجنة التحري في اظهار نتائج التحقيق حول الاحداث خاصة وهى لم تغلق القضية بالكامل باعلانها عن استمرار التحريات في البلاغات المدونة في النيابات لتشمل كل من تظهر ضده بينة بالضلوع في الاحداث، بالاضافة الى رفض رئيس لجنة التحقيق والتحري في الاحداث فتح الرحمن سعيد طرح أية أسئلة من الاعلاميين حول القضية، بحجة أن التحريات مازالت مستمرة، وان القضية قيد النظر، وحتى لا يتم التأثير فيها.

لجنة التحقيق ببيانها الغامض المرتبك انما زادت الامور تعقيدا ويمكننا القول ان اللجنة نفسها تحتاج الي لجنة تحقيق .