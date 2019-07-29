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جنوبيون يحملون حزب الإصلاح كل تبعات الحرب الأخيرة وجرائمها

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تفاعل ناشطون من المناطق الجنوبية موضوع الحرب الحرب الأخيرة التي حدثت في الجنوب أدت الى ارتكاب جرائم وحشية بحق المدنيين مما ادى الى تصدعات اجتماعية زادت فوق ما كانت متواجدة منذ حرب 94م.

وفي هذا الاطار يقول الناشط الجنوبي ياسر اليافعي إن الحرب الأخيرة اظهرت ان حزب الاصلاح هو العدو الحقيقي للجنوب.

 وذكر اليافعي حقد حزب الاصلاح على الجنوب والذي ظهر مؤخراً أوجد تراكمات في نفوس ابناء الجنوب اضعاف ما اوجده نظام صالح بل اوجد حقد دفين لكل ما هو شمالي.

 

واشار اليافعي إلى أن الحرب الأخيرة اظهرت ان حزب الاصلاح هو العدو الحقيقي للجنوب ويتحمل الجزء الأكبر من المآسي المصاحبة لما يسمى الوحدة.

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