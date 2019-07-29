وزارة النفط: وفرة في الإمداد النفطي بالبلاد

التاريخ: 29-يوليو-2019
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أكدت وزارة النفط والغاز وجود وفرة في المنتجات النفطية بالبلاد, في وقت كشفت فيه أن عمليات استيراد الوقود تتم بصورة طبيعية, وأكد وكيل وزارة النفط المهندس علي عبد الرحمن, عدم وجود أي إشكال في الإمداد النفطي, مشيراً إلى وجود مخزون من المواد البترولية يكفي لفترة, مؤكداً وضعهم للترتيبات اللازمة لتفادي أي أزمة للوقود خلال فترة العيد.
وأكد عبد الرحمن بحسب صحيفة الأخبار أن العمل بمصافاة الخرطوم يسير بصورة طبيعية, وأنه ليس هناك أي إشكالات في وفرة المنتجات البترولية, قائلاً: سنبذل كل الجهد لراحة المواطن.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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