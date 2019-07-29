(تجمع المهنيين) يدين سلوك (العسكري) في إطلاق عبوات البمبان

أدان تجمع المهنيين السودانيين الممارسات غير القانونية التي قال إنها صارت إحدى متلازمات السلوك لدى المجلس العسكري، وندد تجمع المهنيين في بيان باستهداف القوات التابعة للمجلس العسكري للمواكب التي تتجه نحو مقر تجمع المهنيين ببري.

وندد البيان بعمليات القمع التي تعرض لها موكب سيره أهالي البراري بغرض توضيح رؤيتهم في التفاوض حول الإعلان الدستوري، وتوترت الأجواء مساء أمس (الأحد) بحسب صحيفة اليوم التالي، بين مواكب سلمية تطالب بالانتقال نحو الحكم المدني وقوات تابعة للمجلس العسكري على مقربة من مقر تجمع المهنيين السودانيين بمنطقة (قاردن سيتي)، وانتهت بأن قامت القوات بقذف المواكب بعبوات الغاز المسيل للدموع بغية تفريقها.

Advertisements

ويأتي ذلك بعد ليلة من مرافقة أعضاء في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير لنائب رئيس المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو إلى جوبا وقبل يوم من انطلاق جولة جديدة للتفاوض بينهما دعت لها الوساطة الإفريقية، وطالبت من خلالها الطرفين باحترام المواعيد والبت النهائي في القضايا تحقيقاً لأهداف الثورة السودانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)