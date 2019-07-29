لجنة الأطباء: نمتلك دليلاً ضد مرتكبي مجزرة فض الاعتصام

كشفت لجنة الأطباء المركزية عن امتلاكها دليل إدانة لمرتكبي مجزرة الثالث من يونيو، وقال الدكتور محمد يس رئيس اللجنة، إن الأطباء هم آخر فئة غادرت ميدان الاعتصام وكانت عضويتها شاهدة على التجاوزات والأفعال التي لا تمت بصلة للإنسانية ولا السودانية.

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وأكد محمد يس بحسب صحيفة اليوم التالي، كامل استعدادهم لتمليك الحقائق عبر لجنة مستقلة، وانتقد يس تحول وزارة الصحة لوحدة إيرادية جبائية تدر أموالاً طائلة للخزينة العامة، الأمر الذي ينبئ عن خلل يتعلق بتحويل وزارات مثل الصحة والتعليم إلى وزارات جباية، معتبراً أن أكبر تجليات خلل الاستثمار في المجال الصحي، أن يكون وزير الصحة أكبر مستثمر في الصحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)