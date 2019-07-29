تغريم مدانات أجرن منزل إمرأة دون علمها وحصلن على مبالغ مالية

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قضت محكمة جنايات الخرطوم جنوب, برئاسةمولانا أنس محمد, بتغريم “3” سيدات مبلغ “10” آلاف جنيه كل على حدة وذلك بعد ان توصلت المحكمة لادانتهن بتهمة الإحتيال, وحسب تفاصيل البلاغ فإن المدانات “3” يقمن في منزل بمايو جنوب الخرطوم ويعملن في مهنة بيع الشاي وان صديقتهن سمحت لهن بالإقامة في منزلها لتواجدها خارج البلاد.

قامت المدانات باستئجار نصف المنزل لمدة عام وحصلن على قيمة الايجار مقدماً, وبحسب صحيفة آخر لحظة, عندما عادت صاحبة المنزل تفاجأت بوجود شخص في منزلها وعلمت منه بانه استأجر المنزل من المتهمات وانهن غادرن إلى احدى الولايات, وقام بتسليمهن مبلغ “25” ألف جنيه, وإن العقد لمدة عام, وانهن أخذن مقدم عام, وعلم الشاكي بأن المنزل يخص السيدة, وإن الفتيات كانوا صديقات شقيقتها ولا تربطها بهن أي علاقة. وتوجه الشاكي إلى قسم الشرطة ودوّن بلاغاَ في مواجهة المتهمين وتم القيض عليهن داخل الخرطوم وتحويلهن إلى المحكمة بتهمة الاحتيال, واكتفت المحكمة بتغريمهن لظروف خاصة.

الخروم: (أخبار الخليج 365)