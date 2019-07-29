لقاء ثانٍ مرتقب للأطراف السودانية بجوبا الأسبوع الجاري لإكمال التفاوض

توقعت الحركة الوطنية لجنوب السودان، استضافة الرئيس سلفاكير للقاء ثانٍ للأطراف السودانية بجوبا في غضون الأسبوع الجاري، لإكمال التفاوض بشأن تحقيق السلام، وقال استيفن لوال نقور الناطق الرسمي باسم الحركة، في تصريح بحسب صحيفة اليوم التالي، إنه سيكون هنالك لقاءات في غضون هذا الأسبوع تجمع “المجلس العسكري” وبعض “قوى إعلان الحرية والتغيير” بعبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية (قطاع الشمال)، وعدداً من قادة الحركات المسلحة لتكملة التفاوض بشأن السلام، متوقعاً حدوث اختراق في الملفات الهامة التي سيوقع عليها الأطراف، مرحباً بالاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري والحركات المسلحة (السبت) والتوافق على عدد من القضايا بجوبا.

Advertisements

وأكد لوال نجاح وساطة الرئيس سلفاكير ميارديت من أجل جلب السلام في السودان، ودعم الحركة للأطراف السودانية لإنجاح الحوار والتفاوض وتحقيق السلام والاستقرار الشامل في السودان الشقيق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)