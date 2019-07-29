ماسح أحذية: (البلد كلها طارت السماء بقت علينا نحن ديل؟)

أبدى ماسح الأحذية الشاب عبد الرحيم محمود، عن دهشته الشديدة من الهجوم الكبير عليهم بسبب زيادة أسعار الورنيش من (5) جنيهات إلى (10-15) جنيهاً. وقال عبد الرحيم ساخراً: (يعني البلد كلها طارت السماء بس بقت علينا نحن ديل)، وواصل: (أسعار الورنيش الخام زادت والأدوات كذلك، لذا من الطبيعي أن تزداد أجرتنا). Advertisements واختتم: (نحن نفسنا والله البلد ترخص وتبقى العيشة ساهلة، والورنيش ذاتو تاني يكون مجاني في الشوارع زي بلاد أوروبا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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