حبوب التسمين تتسبب في إرتفاع حالات دخول الفتيات للعناية المكثفة

كشفت إحصائية حديثة أجريت بعدد من المستشفيات السودانية بأن نسبة 30_ 40% من الفتيات اللأئي تم تنويمهن بالعناية المكثفة كانت بسبب إستعمالهن حبوب السمنة .

وكشف إختصاصي الجراحة العامة والسمنة المفرطة د. محمد كمال بولاد ، في تصريحات له عن إجراء 80 عملية سمنة في السودان أغلبها أجريت لسودانيين مقيمين في قطر وأمريكا وفرنسا وبعض الدول الأفريقية بحسب صحيفة آخر لحظة ، مؤكداً أن العمليات أثبتت نجاحها .

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وكشف بولاد عن إجراء عملية لسيدة نقص وزنها من 240 كيلو جرام الى 150كيلو جرام .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )