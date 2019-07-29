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حبوب التسمين تتسبب في إرتفاع حالات دخول الفتيات للعناية المكثفة

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manal 0 تبليغ

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التاريخ: 29-يوليو-2019

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حبوب التسمين تتسبب في إرتفاع حالات دخول الفتيات للعناية المكثفة

كشفت إحصائية حديثة أجريت بعدد من المستشفيات السودانية بأن نسبة 30_ 40% من الفتيات اللأئي تم تنويمهن بالعناية المكثفة كانت بسبب إستعمالهن حبوب السمنة .

وكشف إختصاصي الجراحة العامة والسمنة المفرطة  د. محمد كمال بولاد ، في تصريحات له عن إجراء 80 عملية سمنة في السودان أغلبها أجريت لسودانيين مقيمين في قطر وأمريكا وفرنسا وبعض الدول الأفريقية بحسب صحيفة آخر لحظة ، مؤكداً أن العمليات أثبتت نجاحها .

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وكشف بولاد عن إجراء عملية لسيدة نقص وزنها من 240 كيلو جرام الى 150كيلو جرام .

 

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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