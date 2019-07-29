أكملت مذيعة القناة الأكثر مشاهدة في السودان، مراسم زفافها في سرية تامة من إعلاميين بفضائية إخبارية عربية عريقة، ولم تقدم دعوة لزملائها بالمحطة الذين تفاجأوا بالخبر كعامة الناس بعد عودتها إلى العمل بعد إجازة ظنها الجميع إجازة عمل فحسب، لكنها غادرت البلاد لإكمال مراسم زفافها لتعاود العمل مجدداً وسط تساؤلات زملائها عن سبب إخفاء خبر زواجها بحسب صحيفة السوداني..! الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في سرية تامة.. مذيعة بقناة مشاهدة تكمل مراسم زفافها بعيداً عن الأعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.