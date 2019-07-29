إعفاء مسؤولين وتحويل بكري من سجن كوبر

التاريخ: 29-يوليو-2019 فى : أخبار 11 مشاهدة علمت مصادر بحملة إعفاءات واسعة وسط مسؤولين منهم الأمين العام لمجلس الصداقة الشعبية العالمية الوزير السابق حاتم حسن بخيت ، ونائب رئيس مجمع الفقة الإسلامي البروفسور عبد الله الزبير ، والأمين العام لصندوق دعم الطلاب ، البروفسور محمد عبد الله النقرابي . وذكرت المصادر أن الإعفاءات ستطال عدداً من مديري المؤسسات والهيئات الذين يجري حصرهم حالياً توطئة لإعفائهم . Advertisements وأن النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية الفريق أول بكري حسن صالح بحسب صحيفة آخر لحظة ، تم تحويله من سجن كوبر الذي أودع فيه عقب إعتقاله الى مباني تتبع لجهاز الأمن والمخابرات بالخرطوم بحري . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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