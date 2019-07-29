الشفيع خضر: مفاوضات السلام لن تكون بموجب اتفاق أديس

قال القيادي السابق بالحزب الشيوعي الشفيع خضر، إن التفاوض بين المجلس العسكري والحركات المسلحة في أديس أبابا لن يكون بموجب اتفاق “أديس أبابا” المبرم بين مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، مؤكداً أن التفاوض سيكون عبر مفوضية السلام في حكومة الفترة الانتقالية.

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وأضاف الشفيع بحسب صحيفة السوداني: “المجلس العسكري بمجرد التوقيع على الإعلان الدستوري سيحل مكانه مجلس السيادة، وبناء على ما سيتم الاتفاق عليه في الإعلان الدستوري ستكون هناك ترتيبات السلام وستكون مفوضية السلام هي الجسم التنظيمي لها”.

ونوه الخضر إلى أن المفوضية ستضم القوى السياسية المختلفة من الجانبين بما في ذلك الحركات المسلحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)