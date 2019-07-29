مدير جامعة الخرطوم يتقدم باستقالته

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تقدم مدير جامعة الخرطوم باستقالته من منصبه قبل ثلاثة أشهر ومعه اثنان من مديري الجامعات.

وقالت مصادر موثوقة أمس بحسب صحيفة الانتباهة, ان الاستقالات لم يبت فيها حتى الآن, ويباشر المديريون الثلاثة عملهم.

وفي ذات السياق قال مدير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا بروفيسور راشد أحمد إنه لم يتقدم باستقالته, ونبه إلى استمرار الدراسة بجميع الكليات عدا الهندسة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)