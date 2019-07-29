نبيل أديب: وصف (تنظيف – كولمبيا) لا يصدر عن قانونيين

قال المحامي نبيل أديب إن تغيير لجنة تقصي الحقائق بشأن “تنظيف” و”كولمبيا” لا يجوز أن تصدر من قانونيين.

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وذكر أديب أمس أن كلمات “تنظيف” و”كولمبيا” ألفاظ استخدمها المجلس العسكري وكان على اللجنة وصف المنطقة بوصفها الحقيقي.

ورأى أديب كما ذكرت صحيفة الانتباهة ان الطريقة التي أعلنت بها اللجنة نتائجها, غير مهنية وتحمل صيغة سياسية أساءت لمصداقية اللجنة, وجزم أديب بأن اللجنة تحدثت بلغة قاطعة عن الواقع لا ينسجم مع دورها في جمع البينات عن ما يدعو للاشتباه في وقوع نشاط مخالف للقانون, وأكد أن إجلاء الملابسات السياسية حول الأحداث ليس من اختصاص اللجنة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)