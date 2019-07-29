خلاف الجنسية المزدوجة

التاريخ: 29-يوليو-2019 فى : أخبار 12 مشاهدة Advertisements برزت خلافات بين المجلس العسكري والتغيير حول نقطة الجنسية المزدوجة مجدداً وفي ذات الوقت قالت مصادر مقربة من الوساطة أمس ان الأجواء الآن مهيأة لاستئناف التفاوض حول الوثيقة الدستورية, وأن نقاط الخلاف قلّت بين الطرفين, وفي سياق ذلك كشفت مصادر رفيعة لصحيفة الانتباهة ان قضية الجنسية المزدوجة أبرز نقاط الخلاف, حيث تراجعت قوى الحرية والتغيير عن شرط عدم حصول أعضاء مجلس الوزراء على جنسية أخرى, وهو ما وقعت عليه في الوثيقة السياسية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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