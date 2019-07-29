استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الاثنين، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتى"، نائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالى.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى، أكد على الموقف الاستراتيجى الثابت لمصر تجاه دعم استقرار وأمن السودان وشعبه الشقيق.
وأضاف راضى، أن حميدتى، استعرض خلال اللقاء تطورات الموقف الحالى فى السودان، كما تناول اللقاء بعض جوانب العلاقات الثنائية وفى مقدمتها مشروعات الربط الكهربائى بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسى يؤكد موقف مصر الثابت تجاه دعم واستقرار السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.