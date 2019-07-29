السيسى يؤكد موقف مصر الثابت تجاه دعم واستقرار السودان

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الاثنين، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتى"، نائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالى.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى، أكد على الموقف الاستراتيجى الثابت لمصر تجاه دعم استقرار وأمن السودان وشعبه الشقيق.

وأضاف راضى، أن حميدتى، استعرض خلال اللقاء تطورات الموقف الحالى فى السودان، كما تناول اللقاء بعض جوانب العلاقات الثنائية وفى مقدمتها مشروعات الربط الكهربائى بين البلدين.