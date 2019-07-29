تباين بمؤشرات بورصة الكويت بمستهل جلسة الأثنين

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.31% رابحا 19.220 نقطة ليصل إلى مستوى 6144.05 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.46% رابحاً 31.410 نقطة ليصل إلى مستوى 6777.75 نقطة، فيما مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.14% خاسراً 6.930 نقطة ليصل إلى مستوى 4892.61 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 110.6 مليون سهم بقيمة 19.1 مليون دينار كويتى عبر 3193 صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.40%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.32%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.29%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.16%.

وجاء سهم "العيد" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تلاه إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 9.07%، ثم وربة للتأمين بنسبة 4.33%، فيما تصدر سهم "التجارة والاستثمار العقارى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.12% ثم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 6.78%، ثم شركة منشآت للمشاريع العقارية بنسبة 6.76%.