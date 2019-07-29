تباين بمؤشرات بورصة الكويت بمستهل جلسة الأثنين

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 110.6 مليون سهم بقيمة 19.1 مليون دينار كويتى عبر 3193 صفقة.
وجاء سهم "العيد" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تلاه إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 9.07%، ثم وربة للتأمين بنسبة 4.33%، فيما تصدر سهم "التجارة والاستثمار العقارى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.12% ثم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 6.78%، ثم شركة منشآت للمشاريع العقارية بنسبة 6.76%.
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