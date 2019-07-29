سياسي ألماني يؤيد مشاركة بلاده في مهمة في الخليج

أعرب خبير الشؤون الخارجية في حزب الخضر الألماني المعارض أوميد نوريبور، عن تأييده لمشاركة بلاده في مهمة للاتحاد الأوروبي بالخليج.

وقال نوريبور في تصريحات لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية الصادرة اليوم الإثنين، إنه "يتعين بذل كافة الجهود لتهدئة الوضع الذي من الممكن أن يتفاقم عبر ردود الفعل المبالغ فيها في النزاع بين الولايات المتحدة وإيران، وأضاف: "مشاركة الجيش الألماني في مهمة من الممكن أن يساهم لذلك في التهدئة".

وذكر نوريبور أن المهم في ذلك هو إطار المهمة، معرباً عن رفضه لمشاركة جيش بلاده في إطار "تحالف الراغبين" تحت قيادة الولايات المتحدة، مستشهداً بالشروط الواضحة التي تضعها المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا للمشاركة في مهام خارجية، وقال: "تشمل هذه الشروط المشاركة في مهمة في إطار نظام أمن جماعي، مثل الاتحاد الأوروبي. أي شيء بخلاف مهمة تابعة للاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى استمرار زعزعة الوضع".

يُذكر أن بريطانيا ألمحت قبل أيام قليلة إلى فكرة إرسال بعثة عسكرية أوروبية إلى مضيق هرمز، بعدما احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط بريطانية في المضيق البحري ذي الأهمية الاستراتيجية.

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ولا تزال المحادثات حول تنفيذ مثل هذه المهمة سارية.

وتتراوح الخيارات بين مهمة مراقبة بحتة ومرافقة عسكرية للسفن التجارية.

يُذكر أن وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة أنيغريت كرامب كارنباور، لم تستبعد بصورة مبدئية مشاركة قوات بلادها في مهمة حماية أوروبية في الخليج.