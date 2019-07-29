المبعوث الأفريقي يدعو المجلس العسكري والحرية والتغيير إلى المواجهة لحسم المرسوم الدستوري

حددت الوساطة الأفريقية اليوم الاثنين، موعدا لمباحثات اللجنة الفنية المشتركة بين المجلس العسكري الانتقالي واعلان قوي الحرية والتغيير، على أن يجتمع وفدي التفاوض بعد غدا الثلاثاء للبت النهائي في المرسوم الدستوري.

وقال مكتب المبعوث الأفريقي في بيان اطلعت عليه “التغيير” أن التقيد بدقة المواعيد يفرضه إستعجال البت النهائي في القضايا المدرجة في جدول الأعمال تلبيةً لتطلعات الشعب السوداني وأصدقائه في القارة الافريقية وفي العالم ولتحقيق أهداف ثورة الشعب السوداني المجيدة.

ووفقا للبيان فان الاجتماعين سيعقدا بفندق كورنثيا بالخرطوم عند الحادية عشر صباحا.