وقال مكتب المبعوث الأفريقي في بيان اطلعت عليه “التغيير” أن التقيد بدقة المواعيد يفرضه إستعجال البت النهائي في القضايا المدرجة في جدول الأعمال تلبيةً لتطلعات الشعب السوداني وأصدقائه في القارة الافريقية وفي العالم ولتحقيق أهداف ثورة الشعب السوداني المجيدة.
ووفقا للبيان فان الاجتماعين سيعقدا بفندق كورنثيا بالخرطوم عند الحادية عشر صباحا.
كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الأفريقي يدعو المجلس العسكري والحرية والتغيير إلى المواجهة لحسم المرسوم الدستوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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