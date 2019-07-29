تأجيل اجتماع الإعلان الدستوري

وقال مدير إدارة الإعلام بالمجلس العسكري، العميد الطاهر أبو هاجة، إن الأيام المقبلة ستشهد حواراً بشأن الإعلان الدستوري وحول ما دار في أديس أبابا. وأكّد أبو هاجة على أن هناك حرصاً شديداً ورغبة للوصول إلى كلمة سواء. وأشار مدير إدارة الإعلام بالمجلس العسكري، إلى أن ما سينتج عن الحوار سيكون جزءاً من الاتفاق النهائي، مع مختلف القوى السياسية في البلاد.
وأضاف أنّ هناك محطات مهمة في التاريخ السوداني جمعت كل السودانيين، معرباً عن تفاؤله بأنّ الاتفاق القادم سيجمعنا على كلمة سواء ونتفرغ للتنمية والديمقراطية. وأكد أبو هاجة، على حاجة السودان إلى ميثاق دستوري يتوافق عليه الجميع في الفترة الانتقالية من أجل البناء عليه في المرحلة التالية.
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