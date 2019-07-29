اللجان الفنية المشتركة تبحث مسارات التفاوض

أكد مساعد الأمين العام لحزب الأمة القومي السوداني والقيادي في قوى التغيير عبد الحليم عيسى تيمان، أن اجتماعاً للجان الفنية المشتركة من المتوقع أن يعقد اليوم الاثنين، لتحديد مسار التفاوض قبل استئناف الاجتماع التفاوضي المباشر مع المجلس الانتقالي غداً.
وتضم اللجنة الفنية المشتركة بين المجلس والتغيير قانونيين بحضور الوساطة الإفريقية الإثيوبية.
وتتضمن الوثيقة صلاحيات وسلطات المجلس السيادي ورئيس الوزراء خلال المرحلة الانتقالية.
ومن المنتظر أن يتوصل الطرفان إلى نتائج مباشرة خلال التفاوض للوصول إلى مسودة اتفاق نهائي حول إدارة المرحلة الانتقالية للبلاد.
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