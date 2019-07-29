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تعرف على تفاصيل إلغاء حصانة المجلس العسكري في وثيقة الدستور الجديدة

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كشفت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، أنها توصلت إلى اتفاق مع والمجلس العسكري الانتقالي على حذف فقرة الحصانة المطلقة في الوثيقة الدستورية التي سيتم مناقشتها بين اللجان الفنية للطرفين، مشيرةً إلى أن لقاء جوبا مع قيادات الحركة الشعبية شمال جاء بنتائج إيجابية في إحلال السلام بالبلاد.
وقال ساطع الحاج عضو القيادي بقوى الحرية والتغيير وفد التفاوض في اللجان الفنية في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية "إس.إم.سي": "المجلس العسكري والحرية والتغيير توافقا على أن تكون الحصانة إجرائية فقط وغير مطلقة لأعضاء المجلس السيادي المنتظر تكوينه بعد الإتفاق على الإعلان الدستوري.

وأكد الحاج جاهزيتهم لبدء النقاش والتفاوض مع المجلس العسكري حول المسودة الدستورية، مشيرًا إلى جدية الطرفين لتجاوز جميع العقبات التي قد تعيق مسيرة استكمال أهداف الثورة السودانية.

وأوضح أنه لم يتم تحديد موعد رسمي لبدء التفاوض حتى الآن، كاشفًا عن مشاورات لتحديد موعد بدء التفاوض حول الإعلان الدستوري.

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