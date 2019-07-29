وأكد الحاج جاهزيتهم لبدء النقاش والتفاوض مع المجلس العسكري حول المسودة الدستورية، مشيرًا إلى جدية الطرفين لتجاوز جميع العقبات التي قد تعيق مسيرة استكمال أهداف الثورة السودانية.
وأوضح أنه لم يتم تحديد موعد رسمي لبدء التفاوض حتى الآن، كاشفًا عن مشاورات لتحديد موعد بدء التفاوض حول الإعلان الدستوري.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل إلغاء حصانة المجلس العسكري في وثيقة الدستور الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.