السيسي يلتقي رئيس المجلس العسكري الانتقالي

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالفريق أول حميدتى نائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالي السوداني. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد على الموقف الاستراتيجى الثابت لمصر تجاه دعم استقرار وأمن السودان وشعبه الشقيق"، كما تناول اللقاء بعض جوانب العلاقات الثنائية وفِي مقدمتها مشروعات الربط الكهربائى بين البلدين.

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