الأطراف السودانية تلتقي مجددًا في جوبا خلال الأسبوع الجاري

قال الناطق الرسمي باسم الحركة الوطنية لجنوب السودان المعارضة، إن الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جنوب السودان، سوف يستضيف لقاءً ثانيًا للأطراف السودانية بجوبا في غضون الأسبوع الجاري، لإكمال التفاوض بشان تحقيق السلام.

وقال إستيفن لوال نقور في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية إنه سيكون هناك لقاءات في غضون هذا الأسبوع تجمع المجلس العسكري السوداني وبعض من قوى إعلان الحرية والتغيير بعبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال وعدد من قادة الحركات المسلحة لتكملة التفاوض بشأن السلام، متوقعاً حدوث إختراق في الملفات الهامة التي سيوقع عليها الأطراف، مرحباً بالإتفاق الذي تم بين المجلس العسكري والحركات المسلحة أمس السبت والتوافق على عدد من القضايا بجوبا.

وأكد لوال نجاح وساطة الرئيس سلفاكير ميارديت من أجل جلب السلام في السودان، ودعم الحركة للأطراف السودانية لإنجاح الحوار والتفاوض وتحقيق السلام والاستقرار الشامل في السودان الشقيق.

كان المجلس العسكري السوداني، قد اتفق أمس السبت مع الحركة الشعبية جناح مالك عقار، على عدد من القضايا، أبرزها العفو عن كافة المعتقلين السياسيين.

كما اتفق الجانبان على إسقاط أحكام الإعدام الغيابية ضد قادة الحركات المسلحة، فضلاً عن فتح المسارات والممرات، لتوصيل المساعدات الإنسانية لمتضرري الحرب في مناطق النزاع.

وأمن الجانبان في الاجتماع الذي ترأسه من جانب المجلس العسكري، نائبه محمد حمدان دقلو “حميدني”، ومن جانب الحركة الشعبية قطاع الشمال، مالك عقار إير، في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا، أمنا على تجديد اتفاقية وقف العدائيات.

وينتظر أن تتواصل مباحثات وفد المجلس العسكري مع الحركة الشعبية جناح الحلو (عبدالعزيز الحلو).