الأطراف السودانية تلتقي مجددًا في جوبا خلال الأسبوع الجاري

قال الناطق الرسمي باسم الحركة الوطنية لجنوب السودان المعارضة، إن الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جنوب السودان، سوف يستضيف لقاءً ثانيًا للأطراف السودانية بجوبا في غضون الأسبوع الجاري، لإكمال التفاوض بشان تحقيق السلام.
كان المجلس العسكري السوداني، قد اتفق أمس السبت مع الحركة الشعبية جناح مالك عقار، على عدد من القضايا، أبرزها العفو عن كافة المعتقلين السياسيين.
وأمن الجانبان في الاجتماع الذي ترأسه من جانب المجلس العسكري، نائبه محمد حمدان دقلو “حميدني”، ومن جانب الحركة الشعبية قطاع الشمال، مالك عقار إير، في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا، أمنا على تجديد اتفاقية وقف العدائيات.
وينتظر أن تتواصل مباحثات وفد المجلس العسكري مع الحركة الشعبية جناح الحلو (عبدالعزيز الحلو).
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