التغيير تعلن عن رفضها نتائج تحقيق فض الاعتصام

اعلنت قوى اعلان الحرية والتغيير رفضها بالكامل لنتائج لجنة التحقيق التي كوَّنتها النيابة العامة وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ليس في فضِّ اعتصام القيادة العامة والمجزرة المصاحبة له فحسب، بل في كل الحوادث والجرائم منذ يوم 11 أبريل 2019 وحتى اليوم.
ومن جانبه أعلن تجمع المهنيين السودانيين رفضه التام نتائج لجنة التحقيق ووصف التقرير بأنه صادم وقال إن مكتب النائب العام نفسه حوله شُبهات حول الجريمة .
واتهم الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين إسماعيل التاج في مؤتمر صحافي النائب العام بتقويض مجرى العدالة ورأى الأمر جريمة تستدعي التحقيق مع لجنة التحقيق في فض الاعتصام.
وقال التاج إن تقرير النائب العام لم يكن ما ينتطره الشارع، وشكل صدمة للسودانيين والمجمتع الإقليمي والدولي.
وقد شهد الشارع السوداني ردود فعل غاضبة لنتائج التحقيق بوقفات احتجاجية وتظاهرات في مناطق مختلفة رافضة لنتائج اللجنة المكلفة بالتحقيق عن فض الاعتصام.
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