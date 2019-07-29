الكوكي يرفض طلب المريخ بأداء مباراة ودية مع الهلال

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الخليج 365 :
يناقش القطاع الرياضي بنادي الهلال اليوم رفقة المدير الفني للفرقة الهلالية التونسي نبيل الكوكي الطلب الذي وضعته ادارة نادي المريخ علي طاولة مجلس الهلال الخاص بمقابلة الأزرق وديا والذي نشرته (سودانا فوق) امس
وقالت مصادر خاصة أن الكوكي سوف يرفض طلب الأحمر خوفا من تعرض لاعبيه لإصابات
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