مذكرة من أصحاب العمل للموانئ تطالب بمراجعة زيادة الرسوم

الخليج 365 : يعتزم اتحاد أصحاب العمل تسليم مذكرة إلى هيئة الموانئ البحرية لمراجعة زيادة الرسوم بالميناء.

ونفذت هيئة الموانئ البحرية زيادة جديدة في الرسوم بالموانئ من (23) يورو إلى (51) يورو.

ووصف أمين السياسات بالاتحاد سمير قاسم في حديثه (السوداني) الزيادة في الرسوم بالموانئ بغير المبررة، وحذر من انعكاسها على ارتفاع أسعار السلع، مشيرا إلى أن زيادة الرسوم بالميناء بلغت ١١٠%، وقال إن هيئة الموانئ فرضت سياسة الأمر الواقع على طالبي الخدمة.

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