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جمال حسن سعيد يذبح خروفه في النيل الأزرق

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شهاب محمد - الخرطوم - الخروف الصيني mail_date Fri, 28 Aug 2009 08:08:41 +0000 (GMT) mail_body This MAY just be the ultimate ram raid =E2=80=93 and one which is guarantee= d to leave any bank manager feeling a little sheepish.A Banff-based sheep f= armer has paid almost quarter of a million pounds for one tup, and in doing= so set a world record for the most money paid for a sheep.=C2=A0 The sale of eight-month-old Texel Ram called Deveronvale Perfection sold at= Lawrie & Symington livestock auction house for a record-breaking price of = 220,000 guineas, the equivalent of =C2=A3231,000.=C2=A0 A packed amarket =C2=A0at Lanark Mart fell silent as auctioneer David Lowry= took 10,000-guinea bids before dropping his gavel on the =C2=A3231,000. It= eclipsed the previous record of =C2=A3205,000 paid in 1989 in Australia fo= r a Merino tup.=C2=A0 It also smashed the UK and the Texel breed record which had stood at 122,00= 0gns (=C2=A3128,000) paid for Tophill Joe in 2004 =E2=80=93 also set at the= Lanark auction.=C2=A0 Farmer=C2=A0Jimmy Douglas=C2=A0is known within the sheep-farming world for = his pedigree flocks, and was also responsible for paying a record amount fo= r a Suffolk ram in Edinburgh earlier this year, when he bought a tup for 63= ,000 gns (=C2=A366,150). Meanwhile, the rams owner Graham Morrison, of Banff, who sold the sheep, sa= id of the sale: "He's the best lamb I've ever bred and the price surpassed = my wildest dreams." Tim Scrivener Agricultural Photography =0AVine Cotta

الخليج 365 :

تستعد قناة النيل الأزرق لإطلالة مختلفة خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، حيث ترتب لإستضافة الفنان والممثل والمذيع ، جمال حسن سعيد في فترة مفتوحة ، يقوم خلالها بسرد تفاصيل ذبح خروفه وإسترجاع ذكريات أول خروف ذبحه وسعره في تلك الأيام .. ومقارنة مابين العيد أمس والعيد اليوم ، في ظل أسعار الخراف المرتفعة جداً .

وبحسب صحيفة آخر لحظة أن الفترة المفتوحة ستكون فيها مشاركات من بعض الفنانات اللأئي يتغنين ب( الدلوكة ) وستكون هناك مداخلة عن ماذا تتقن كل واحدة فيهن في وجبات الخروف ، ومن المتوقع ان تكون الفترة ثالث أيام العيد

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