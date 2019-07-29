تسرب وتهريب (25-30) ألف طن صمغ سنوياً

الخليج 365 :

كشف مجلس الصمغ العربي، عن تسرب وتهريب كميات مقدرة من الصمغ عبر دول الجوار.

وقال الأمين العام د.عبد الماجد عبد القادر، لـ(السوداني) إن هناك كميات كبيرة تصل لـ(25-30) ألف طن من الصمغ سنويا تجد طريقها إلى “التسرب والتهريب” عبر حدود السودانية الممتدة والتي تصعب حراستها، ونجد هذه الكميات كلها من صمغ الهشاب، وقال إن التهريب يشمل معظم صادرات البلاد الأخرى وليس الصمغ وحده، حيث يمتد تأثير الحظر الأمريكي والتعقيدات المصرفية، لتكون النتيجة مؤدية إلى هذا “التسريب والتهريب”، مؤكدا أن تقديرات بعض الاقتصاديين تقرأ صادرات الصمغ سنوياً بنحو 110 آلاف طن سنوياً.

يشار إلى أن إحصائيات صادر الصمغ العربي، خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت إجمالي 42 ألف طن للهشاب والطلحة، بعائد تجاوز 55 مليون دولار.