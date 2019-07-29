شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أظهرت جولة بالسوق الموازي وسط الخرطوم الأحد استقرار الدولار في سعر (68) جنيها للشراء، وسط ضعف في عمليات الشراء من قبل التجار. وأقر تاجر – فضل حجب اسمه – بتخوف من سماهم التجار الكبار من شراء الدولار تفادياً للخسائر بعد التوقعات الاخيرة بتراجع سعر الدولار وقال: (التجار خايفين الليلة يستلموه وبكرة ينزل). وبلغ سعر البيع للدولار (70) جنيها في مقابل (68-69) جنيها للشراء، والريال (18) جنيها للبيع و(17.500) للشراء، والدرهم (18) جنيه للبيع و(17) جنيها للشراء .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تطورات جديدة في سوق العملات الأجنبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.