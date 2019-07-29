شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نجا حارس مرمي المنتخب الوطني ، ونادي الرابطة كوستي السابق أكرم الهادي سليم من موت مُحقق نتيجة لحادث سير جوار مسجد الشهيد بالخرطوم صباح اليوم (الاحد) وإصطدمت إحدى السيارات تقودها سيدة بالعربة التي يقودها اكرم الهادي ماركة (كامري) وتعرض أكرم لإصابة في الراس وخضع لبعض الفحوصات الطبية بمستشفى السلاح الطبي، فيما تعرضت السيارة التي يقودها الحارس الدولي إلى تلف كبير بسبب التصادم العنيف المادة السابقة الكوكي يُرحب بمواجهة الهلال لفريق الوصل الإماراتي في البطولة العربية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حارس المنتخب الوطني أكرم الهادي سليم ينجو من حادث سير مروع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.