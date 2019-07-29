وهل كان متوقَّع؟.. بقلم شمائل النور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طيلة سنوات حكم الإنقاذ، هل وجَّهت أي لجنة من لجان التحقيق التي تشكلت لمختلف القضايا والملفات، أيَّ تهمة ضد الحكومة أو أيٍّ من منسوبي أجهزتها النظامية.

ما فعلته لجان التحقيق طيلة السنوات التي مضت هو تبرئة السلطة، تبرئتها حتى لو كان جرمها يشهد له كل العالم، لدرجةٍ صارت لجان التحقيق مدعاة للسخرية فما إن تتشكل لجنة لقضية ما، يعني أن هذه القضية قُيِّدت ضد مجهول.

أمس انفجر الرأي العام غضبا عقب إعلان لجنة تحقيق مجزرة القيادة، وعاودت لجان الأحياء إغلاق الشوارع تعبيرًا عن رفضهم نتائج التحقيق.

هل كان متوقعا أن يدين المجلس العسكري نفسه؟!، هل كان من المتوقع أن يُقرَّ المجلس ببشاعة ما حدث في الثالث من يونيو؟، وحينما نقول المجلس بالضرورة المَعنيُّ هنا هو لجنة التحقيق التي شكَّلتها سلطات المجلس.

النتائج المعلنة والتي برأت المجلس حتى من قرار فض الاعتصام تبنَّت رواية المجلس العسكري تماما ما يجعلها مرفوضة من قبل الشارع.

وحتى أسماء الضباط الذين قالت لجنة التحقيق أنهم أصدروا تعليمات برأتهم من إطلاق النار واتهمت (ملثَّمين) بإطلاق النار.

الخلاصة، إن هذه النتائج التي أعلنتها لجنة التحقيق لم تكن صادمة، المجلس العسكري هو المتهم الأول في مجزرة القيادة فلن يقود المجلس نفسه إلى المشنقة بيده.

الحكومة المدنية هي المعنية بإجراء تحقيق مستقل، بل إذا استمر هذا المجلس “شريكًا” في السلطة مع قوى التغيير فلن يكون هناك تحقيق مستقل.

قضية العدالة واسترداد الحقوق هي ما قامت لأجله هذه الثورة بعد سنواتٍ تراكم فيها الظلم على المظالم.

أي اتجاه من قوى الحرية والتغيير للمُضيِّ إلى الأمام مع المجلس العسكري وهو بوضعه الحالي متجاوزة قضية العدالة وحقوق الضحايا فهو ليس مجرد انتحار سياسي بل هو شراكة في جرائم هذا المجلس.