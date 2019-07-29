انفجار "باور بنك" يثير ذعرا بمطار دولي في تايلاند

ويظهر الفيديو، لحظة وصول سائحة إلى مطار شيانغ ماي الدولي، في شمال تايلاند، يوم الأحد الماضي.
واشتعلت النيران في حقيبة الظهر، التي كانت تحملها أثناء سيرها في منطقة تسجيل الوصول، حيث ظهرت السائحة وهي تلقى حقيبتها على الأرض وتهرب بعيدا.
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