ترامب يعلن تعيين راتكليف مديرا للمخابرات

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الأحد إن دان كوتس مدير المخابرات الوطنية الأمريكية سيغادر منصبه الشهر القادم وإنه سيعين النائب الجمهورى جون راتكليف ليحل محله. وقال ترامب على تويتر "يسعدنى أن أعلن أننى سوف أعين جون راتكليف عضو الكونجرس الذى يحظى باحترام كبير مديرا للمخابرات الوطنية".

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