متآمرون على الوطن

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

نفت الحركة الإسلامية في السودان مشاركتها او حتي وجود نية لها للمشاركة في محاولة انقلابية ، وأكدت حرصها على الاستقرار والامن من خلال قناعتها الراسخة والدائمة .

وقالت في بيان لها انه رغم موقفها هذا ظلت باستمرار شماعة يعلق عليها القصور والاخطاء وان ما نسب لمشاركة بعض قادتها في المحاولة الانقلابية لا يتفق ورؤيتها لاهمية الاستقرار والوفاق ..

اعلاه مضمون ما صدر من بيان عن الحركة الاسلامية تعليقا علي اتهامها بالتخطيط والسعي لتنفيذ الانقلاب العسكري الاخير الذى تم الاعلان عن اجهاضه ، وقال البيان الرسمى انه تم اعتقال عدد من العسكريين والمدنيبن علي خلفية اتهامهم بالتورط فيه ، وفي بيان المجلس العسكري الانتقالي تم توجيه اتهام مباشر للحركة الاسلامية والمؤتمر الوطني بالتخطيط لتغيير النظام واعادة النظام البائد – بحسب منطوق البيان – وقد اصدرت الحركة الاسلامية بيانا تنفي فيه بشكل كامل هذا الامر

وادناه بيان الحركة الاسلامية كاملا :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحركة الإسلامية السودانية

بيان مهم الي الشعب السوداني

ظلت الحركة الإسلامية السودانية تراقب الاحداث الجارية منذ الإطاحة بالرئيس البشير وهي تضع دائما امن واستقرار الوطن في المقدمة باعتبار استقرار الوطن مقدم على (كل شيء)، ولم تمانع وتركت المجال للمجلس العسكري للعبور بالبلاد الي بر الأمان، ولكن رغما عن موقفها هذا ظلت باستمرار شماعة يعلق عليها القصور والاخطاء.وقد نسب اليوم في بيان صادر من المجلس العسكري اتهام لبعض من قادتها بالمشاركة في محاولة انقلابية، الامر الذي لا يتفق ورؤية الحركة لأهمية الاستقرار والوفاق في هذه المرحلة، وبذلك تنفي الحركة أي مشاركة او نية لها لعمل من هذه الشاكلة وتدعو الجهات التي أصدرت هذا الاتهام لتمليك

كل المعلومات والبراهين والأدلة للراي العام حتى تتضح الحقيقة للجميع.

تؤكد الحركة حرصها على الاستقرار والامن من خلال قناعتها الراسخة والدائمة

نسأل الله ان يحفظ السودان وأهله من كل سوء، والله غالب على امره ولله عاقبة الامور

الحركة الإسلامية السودانية الأربعاء -24 يوليو 2019م

الناظر للبيان اعلاه لايمكن الا ان يقول لمن اصدره كفي خداعا ونفاقا فانتم الذين تآمرتم بليل علي ارادة الشعب واطحتم بحكومته الشرعية المنتخبة وادخلتم البلد في نفق مظلم وتسببتم في مآسي يشيب لها الولدان ، ونسالكم كيف تريدون منا اليوم ان نصدق ادعاءكم الحرص علي استقرار الوطن ووحدته وامنه وانتم من انهى استقرارا كان موجودا ومزقتم الوطن وشطرتموه جزئين في سبيل ان تبقوا في الكرسى ، ولن نحتاج للحديث عن فسادكم الذي ازكم النفوس واورد البلد المهالك فهو من الظهور بحيث لايحتاج حتي الي دليل بعد ان اعترف كبار قادة الحركة باستشراء الفساد بين منسوبيها بشكل كبير .

بالطبع نحن لانجزم ان للحركة الاسلامية ارتباط بهذا الانقلاب الذي يجري الحديث عنه وايضا لانقول ببراءتها ممانسب اليها – هذا اذا صدقنا الحديث عن المحاولة الانقلابية اصلا ، ولن يستطيع احد ان يلومنا لعدم تصديق هذا الادعاء – فالحركة الاسلامية ليست محل ثقتنا ومعنا كثير من أبناء السودان في ذلك فنرجو ان لايفترض الاسلاميون ان السودانيين اغبياء ويمكن خداعهم بهذا الادعاء البسيط الساذج .

ويكفينا ماقلناه ونعود لنؤكد مجددا عدم ثقتنا مطلقا في الاسلاميين ولا مايقولون وسواء صدر عنكم بيان او لم يصدر ، وسواء كان هناك انقلاب ام لا ، وسواء خططتم للمشاركة فيه ام لا فالامر سيان فانتم في كل الاحوال متهمون بالتآمر على الوطن وكفى .