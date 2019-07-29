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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
تحصل (الموقع) على إحصائيات التصاديق الممنوحة، من غرفة المصدرين، للصادرات غير البترولية. وبلغت التصاديق الممنوحة لشركات مختلفة وجهات منذ فبراير الماضي وحتى الآن أكثر من (1000) تصديق، وقالت مصادر مطلعة لـ(السوداني) إن هذا العدد يشمل جهات وشركات قامت بالتصدير أكثر من مرة، وأضافت: “شملت قائمة الصادرات منتجات مختلفة أبرزها الحبوب الزيتية والمواشي والصمغ العربي والبرسيم”. وأوضحت المصادر أن حركة الصادر تمت لدول عدة من بينها الصين والهند ومصر والإمارات العربية المتحدة، وأشارت إلى ظهور أسواق جديدة للصادرات السودانية من السلع الصناعية الغذائية والمشروبات، والأدوية الطبية والبيطرية، لعدد من الدول الإفريقية مثل تشاد وكينيا.
كانت هذه تفاصيل خبر غرفة المصدرين تمنح أكثر (1000) تصديق لجهات وشركات خلال (6) أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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