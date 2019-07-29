عاجل.. الكاف يرشح السودان لاستضافة نهائي الأبطال المعاد

الخليج 365 : ذكرت بعض المصادر الصحفية ان السودان وغينيا الاستوائية هما الأقرب لاحتضان نهائي دوري ابطال افريقيا للمباراة المعادة لحساب نهائي اياب دوري الأبطال بين الترجي والوداد لكن مصادر أكدت ل (سودانا فوق) ان الكاف ربما استبعد اسم السودان نسبه للوضع الأمني وعرفت مباراة إياب نهائي الأبطال حالات تحكيمية جدلية نظرا لعدم الاستعانة بتقنية الفيديو.

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