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المنتخب الاولمبي يخوض مباراة ودية ضد فريق سعودي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

من المتوقع ان يخوض المنتخب الاولمبي مباراته التحضيرية الثانية أمام التقدم السعودي أحد أندية الدرجة الأولي في دوري الأمير عند الساعة الرابعة على الملعب الرئيسي في فندق (ذي قارد)، وذلك في إطار التدرج بالتجهيز لمواجهة نيجيريا في المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات أمم افريقيا 2019م، وأولمبياد طوكيو 2020م، والتي سيخوض قبلها المنتخب الأولمبي معسكر تحضيري ثاني في إحدى دول سيكافا لخوض مباراتين مع أحد المنتخبات الأولمبية قبل مواجهة النسور الخضراء في الخامس من سبتمبر المقبل ذهاباً بالخرطوم، وإياباً بعد خمسة أيام في نيجيريا.

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