الأسعار تربك أسواق الخراف بالخوي وقندهار

الخليج 365 :

أرجع عدد من تجار المواشي، تأخر وصول وارد الأضاحي لأسواق العاصمة إلى لأسباب عدم استقرار الأسعار ما بين الارتفاع والانخفاض، ومشكلات الترحيل والأعلاف، موضحين أن هناك “تخوفا” من الشراء.

وفي الاثناء اعتبر البعض أن حديث المجلس العسكري الانتقالي حول توفير الأضاحي بأسعار منخفضة، يتسبب في “ربكة وتوجس” وسط التجار.

وقال التاجر بسوق قندهار السيد الجزولي، إن عمليات الشراء للخراف لم تبدأ، وأرجع السبب لعدم وضوح الرؤية للتجار، وهناك تخوف من الأسعار المرتفعة، وأضاف: أسعار الخراف مرتفعة غير مستقرة ومعظ التجار الآن في حالة “ربكة”، وحذرون من شراء الخراف وتوزيعها على الأسواق الفرعية، مؤكدا أن هناك مشكلات ارتفاع الأسعار والترحيل والجازولين، منوها إلى أن هذا الوضع ربما يعرض التجار إلى أضرار وخسائر.

وأكد التاجر بسوق قندهار عمر الصديق، عدم بدء ترتيبات واستعدادات موسم الأضاحي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وقال في حديثه لـ(السوداني) إن السوق يشهد انخفاضا في الأسعار منذ يومين، وتراوحت ما بين (5، 7،10) آلاف جنيه للرأس، وصار التجار في حالة حذر وترقب من الدخول في موسم الأضاحي.

وأشار تاجر المواشي بسوق الخوي أحمد شرحبيل، إلى أن وارد السوق في الأسبوع الماضي بلغ نحو 70 ألف رأس من الضأن، خاصة بالصادر والأضاحي، ولكن القرارات التي صدرت مؤخراً حول إصلاح وضبط صادر المواشي، حالت دون إكمال البيع الشراء، وقال لـ(السوداني) إن هناك تراجعا طفيفا طرأ على أسعار الخراف، حيث تراوحت أسعار الصادر (8-10) آلاف جنيه، أما الأضاحي فماتزال ما بين (5-7) آلاف جنيه، وأضاف: عمليات ترحيل الأضاحي للعاصمة لم تنتظم بعد، وتبقت فترة بنحو أسبوعين ومعظم التجار لا يرغبون في تحمل أعباء شراء أعلاف للمواشي، متوقعا حدوث انخفاض لأسعار خراف الأضاحي بعد إجراءات توقف حركة الصادر لبعض المصدرين.