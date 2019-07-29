المجلس العسكري يشدد على خروج الدولة من العمل التجاري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شدد المجلس العسكري الانتقالي على أهمية خروج الحكومة السودانية من القطاع التجاري والاكتفاء بوضع مظلة للعمل عبر الخطط والاستراتيجيات.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري اللواء ركن إبراهيم جابر “لاتوجد دولة تتاجر” متسائلاً عن سبب مشاركة الحكومة في الشركات الخاصة خاصةً أنه ليس عملها.

وأكد لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمبارة أصحاب العمل السوداني (نحو الاصلاح الاقتصادي في مرحلة الانتقا) باتحاد الغرف التجارية) اليوم “الأحد” على ضرورة توفير الدولة الاستراتيجيات وليس الدخول والعمل في التجارة مع خلق وظائف للشباب تجنباً لهجرة الشباب عبر البحار إلى الدول الأوربية.

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وقطع جابر بأن البلاد تمتلك موارد وإمكانيات تجعلها في مصاف الدول العظمى منتقداً مشاركة الأجانب في العمل الخاص بالسودان.

ولفت إلى ضرورة وضع رؤية كلية وشفافة، والتفكير بعقل جمعي، وتحليل الدواعم الاقتصادية من القاع لحل قضايا الاقتصاد السوداني وقطع جابر بقيادة الشعب السوداني إلى السعادة وتحقيق الرفاهية وجاهزيته لقبول المقترحات العلمية والمؤسسية.

واشار إلى أن الأمم تنهض برؤوس الأموال، وأكد على توفر الإمكانيات والمواد الخام بالسودان ، ونوه لأهمية التدريب المهني لتخريج الأدي العاملة والفنيين المهرة، و انتقد وجود الآف الأفدنة بدون زراعة ( بور) ، واستهجن استيراد القمح بمبلغ (2) مليون دولار سنويا.