تمساح: عمدة لعموم الهواوير بالخرطوم وجميع الولايات…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نَصَبَت قبيلة الهواوير بأمبدة أمس بالإجماع، محمد فضل المولى تمساح، عُمدة لعُمُوم قبيلة الهواوير بجميع الولايات، وذلك في حفل حضره والي الخرطوم ومُعتمدو تسع محليات ونحو (1000) عمدة و(46) أميراً من الإدارة الأهلية وممثل الدعم السريع اللواء عبد الرحيم دقلو وممثل للقوات المسلحة والشرطة.

وأكد تمساح، اهتمامهم بأمر التّصَالُح القبلي ورَتق النسيج الاجتماعي، وقيادة أهله نحو النماء والمُساهمة في الاستقرار، ودَعا لمُساندة المجلس العسكري، ودَعم الاتّفاق المُوَقّع مع “قِوى الحُرية والتّغيير” لأجل الاستقرار، وانتقد فكرة قيام الحزب الأهلي السوداني، وقال إنّ الإدارة الأهلية يجب أن تكون قومية التّوجُّه، واعتبر أنّ الحزب لا يمثل الإدارة الأهلية.