وزارة النفط: لا إشكالات في الإمداد النفطي بالبلاد

الخليج 365 : قالت إن عمليات إستيراد الوقود تتم بصورة طبيعية أكدت وزارة النفط والغاز وجود وفرة في المنتجات النفطية بالبلاد، في وقت كشفت فيه أن عمليات إستيراد الوقود تتم بصورة طبيعية . وأكد المهندس علي عبد الرحمن وكيل وزارة النفط لــ(smc) عدم وجود أي إشكال في الإمداد النفطي، مشيراً إلي وجود مخزون من المواد البترولية

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