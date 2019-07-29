شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وَقّعَت ولايتا النيل الأزرق وإقليم بني شنقول الإثيوبي بمدينة أصوصا الإثيوبية، اتّفاقاً للتّعاون التنموي المُشترك بالمناطق الحدودية.

وحسب مصادر مطلعة فإنّ الجانبين اتّفقا على التّعامُل بشكلٍ مُشتركٍ للحَد من التجارة غير المشروعة ومُعالجة النزاعات وتعزيز تَبَادُل المَعلومات الأمنيّة في المناطق الحدودية، وهَدَفَت الاتّفاقية لضمان الفائدة التنموية للسُّكّان من خلال الحِفَاظ على السَّلام في المناطق الحدودية.

وكانت أصوصا استضافت مُؤخّراً مُنتدىً استشارياً ضَمّ كبار المسؤولين من إقليم بني شنقول قمز وولاية النيل الأزرق، حيث تَعَهّدَ الجَانبان بالعَمل سوياً للحفاظ على السَّلام وضمان استفادة الناس ومنع الجرائم في المناطق الحُدُوديّة. المادة السابقة دونالد بوث يبحث مع سفير السودان بأديس استئناف مُباحثات الحكومة الانتقالية… المقالة القادمة وزارة النفط: لا إشكالات في الإمداد النفطي بالبلاد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتفاق سوداني- اثيوبي للتّعاوُن ومُعالجة النزاعات بالمناطق الحدودية بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.