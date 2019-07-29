الكوكي يُرحب بمواجهة الهلال لفريق الوصل الإماراتي في البطولة العربية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ﺭﺣﺐ ﻣﺪﺭﺏ ﺍﻟﻬﻼﻝ السوداني، ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻧﺒﻴﻞ ﺍﻟﻜﻮﻛﻲ ﺑﻘﺮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍلأﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ أﻭﻗﻌﺖ ﺍﻷﺯﺭﻕ أﻣﺎﻡ ﺍﻟﻮﺻﻞ ﺍلإﻣﺎﺭﺍﺗﻲ. ﻭﻗﺎﻝ ﺍلكوكي إن ﺍﻟﻬﻼﻝ ﻳﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪاً ﺍﻟﻤُﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺫﻫﺐ ﻧﺒﻴﻞ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ بقوله إﻥ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺟﻤﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻄﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ”، ﻣﺸﻴﺪﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ، وأكد أن الفريقسيكون جاهزاً للبطولة الأفريقية ومباراة والعربية المادة السابقة طيب أردوغان يعلق على قرار خفض سعر الفائدة المقالة القادمة حارس المنتخب الوطني أكرم الهادي سليم ينجو من حادث سير مروع

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