وزير الشؤون الخارجية”قرقاش” يهاجم أقطاي بعد اتهامه السعودية والإمارات بالخيانة

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الخليج 365:
علق وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية “أنور قرقاش”، على تصريحات المستشار في الرئاسة التركية “ياسين أقطاي”، التي اتهم فيها السعودية والإمارات، بالخيانة، بسبب موقفهما من صفقة القرن.
وقال “قرقاش” في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “تصريح مستشار الرئيس التركي المسيء تجاه الإمارات والسعودية الشقيقة للصحافة القطرية لا يستحق الرد، كيف تدعي أنك تنهى عن تصرف وأنت غارق فيه حتى شعر رأسك؟”.
تصريح مستشار الرئيس التركي المسيء تجاه الامارات والسعودية الشقيقة للصحافة القطرية لا يستحق الرد. كيف تدعي أنك تنهي عن تصرف وأنت غارق فيه حتى شعر رأسك؟
وكان “أقطاي” قد اتهم السعودية والإمارات بـارتكاب “خيانة كبرى” عبر ما وصفه بـ”التطبيع” مع (إسرائيل)، معتبرا أن عداءهما تجاه تركيا غير مبرر.
وقال “أقطاي”، في حوار مع صحيفة “الراية” القطرية: “التطبيع عار على الإمارات والسعودية، وكل من يساعد (إسرائيل) على قمع الشعب الفلسطيني هو عدو للمسلمين، لأنها تغتصب فلسطين، وتعمل على تهويد القدس وهدم الأقصى”.
وأضاف “أقطاي”: “نقولها بصراحة، إن كل من يوافق على صفقة القرن سيتعرض لمحاكمة التاريخ حتى بعد موته، ونطالب حكام الإمارات والسعودية بوقف دعمهم لصفقة القرن و(إسرائيل)”.
ومرارا، أعرب الرئيس التركي، “رجب طيب أردوغان”، عن رفض بلاده التام لخطة السلام الأمريكية بالشرق الأوسط، المعروفة بـ”صفقة القرن”.
ووفقا للتسريبات، فإن بنود تلك الصفقة المزعومة، تتضمن تنازلات مجحفة عن الحقوق الفلسطينية التاريخية لمصلحة (إسرائيل)، في ملفات القدس وعودة اللاجئين وحدود عام 1967، مقابل تعويضات واستثمارات ومشاريع تنموية.
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