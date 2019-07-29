إحباط مخطط إرهابي لاستهداف العاصمة العراقية

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الخليج 365:
أعلنت القوات العراقية، اليوم الأحد، إحباطها مخططا إرهابيا لاستهداف العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات خلال العام الجاري.
ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي “واع” عن رئيس خلية الصقور الاستخبارية العراقية أبو علي البصري قوله: “إنه وبالتنسيق مع مديريات استخبارات الداخلية في المحافظات استطعنا تحديد أهداف إرهابية وتدميرها بالضربات الجوية تارة وبالقتال المباشر وجها لوجه مع الإرهابيين تارة أخرى”.
ولفت البصري إلى أن عمليات الجيش العراقي الاستباقية الأخيرة أسفرت عن اعتقال نحو 160 تكفيريا في نينوى وأكثر من 40 منهم في بغداد و4 آخرين في البصرة تمت تعبئتهم وإعدادهم للقيام بعمليات انتحارية بالأحزمة الناسفة وتفجير سيارات مفخخة في بغداد وأربيل والبصرة ومحافظات أخرى.
وكانت قوات الحشد الشعبي العراقي أحبطت قبل يومين هجوما لجماعة “داعش” التكفيرية في أطراف قضاء خانقين بمحافظة ديالى شرق العراق.
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