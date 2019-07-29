السعودية تستضيف أكبر وأغلى سباق خيول في العالم

السودان اليوم:

تستضيف السعودية سباقا دوليا جديدا للخيول مصمما ليكون الأغلى والأكبر في العالم يوم 7 فبراير/شباط من العام 2020 المقبل، ومن المتوقع أن يعلن عنه في نيويورك الأمير “بندر بن خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود” رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية.

وأكدت مجلة أمريكية أن السعودية ستستضيف مطلع العام المقبل سباقا دوليا جديدا للخيول سيقام في مدينة الرياض وهو مصمم ليكون الأغلى والأكبر في العالم.

وذكرت مجلة “بلود هورس”، بحسب صحيفة “عكاظ” السعودية، أنه من المقرر أن يعلن المسؤولون الرياضيون السعوديون عن السباق خلال مؤتمر صحفي سيعقد يوم 7 أغسطس/آب المقبل في حلبة “ساراتوجا سبيرنجز” العالمية للخيول بمدينة نيويورك الأمريكية.

وذكرت المجلة أن المعلومات التي وردت في الدعوات إلى المؤتمر لم تحدد مقدار الجوائز أو مسافة السباق العالمي والذي سيتوج بكأس السعودية.

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ومن المقرر أن يحضر الأمير “بندر” رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية في السعودية، مؤتمر الإعلان عن السباق.

وقال سفير كأس العالم في السعودية “هاري هيربرت”، وهو أيضا من الشخصيات البارزة في سباق الخيول البريطاني، إن سباق الخيل الذي سيقام في الرياض يوم 29 فبراير/شباط 2020، ليس السباق الأكبر فقط للخيول بل هو الأكثر قيمة في العالم.

وتحرص السعودية على تطوير صناعتها الرياضية في إطار إصلاحات أوسع لتنويع الاقتصاد بما يتجاوز صادرات النفط.

وللخيول مكانة لدى غالبية العرب وخاصة في منطقة الخليج حيث تعد مصدر فخر لكثيرين وخاصة القبائل.