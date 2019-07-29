عاطف خالد يعود لكشوفات المريخ ويثير أزمة في النادي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : في تطور جديد فاجأ لاعب المريخ السابق عاطف خالد مسؤولي الأحمر وأعلن عودته إلى كشوفات النادي بعد أن انتهاء إعارته إلى نادي الخرطوم الوطني. وكان المريخ قد أعلن المريخ خلال التسجيلات الرئيسية الماضية الاستغناء علي اللاعب عاطف خالد إلا أن الاخير أكد أنه تمت إعارته وليس شطبه آنذاك. وسجل عاطف خالد زيارة إلى المكتب التنفيذي نهار اليوم (الأحد) وإلتقي المسئولين بالنادي وأخطرهم بعودته من جديد إلى الكشوفات بعد نهاية إعارته للخرطوم الوطني. ومثلت خطوة عاطف خالد مفاجأة من العيار الثقيل للمسؤولين بالنادي، وبحسب مصادر نفت إعارة اللاعب للخرطوم الوطني وأكدت أنه ليس لاعباً بالفريق وتم شطبه في التسجيلات الرئيسية. وقال اللاعب عاطف خالد لـ ( باج نيوز) إنه سجل زيارة إلى مكاتب الاتحاد العام واستفسر عن وضعه وأخبره المسؤولين أن اسمه عاد إلى كشوفات المريخ وأن إعارته إلى نادي الخرطوم الوطني انتهت. وأوضح عاطف أنه طالب المسؤولين بالاتحاد بمده بمستندات تؤكد صحة موقفه وأكد أنه تم إعطائه نسخة من عقده حسب قوله. وكشف عاطف خالد أن أخطر مسؤولي المريخ بالواقعة وطالبهم بحسم وضعيته، وأشار إلى أن بعض المسؤولين مُصرين علي أنه ليس لاعباً بالنادي رغماً علمهم بالتطورات الخاصة بوضعيته. المادة السابقة محكمة سعودية تقرّر جلسة جديدة لمحاكمة الداعية سلمان العودة في ديسمبر المقالة القادمة تستضيف أكبر وأغلى سباق خيول في العالم السعودية تستضيف أكبر وأغلى سباق خيول في العالم

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